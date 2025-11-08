پخش زنده
خودروهای بنزینی مدل ۹۴ به بالا دوگانه سوز میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ با جایگزینی خودروهای بنزینی با دوگانهسوز، استفاده از سوخت پاک در سبد حملونقل کشور گسترش و سهم بنزین آزاد به بخشهای تولیدی و صادرات اختصاص پیدا میکند.
استفاده از انرژی پاک و کاهش هزینههای شخصی مالکان خودروها از مزایای اجرای این طرح است.
رحمت حاجی زاده، مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب با بیان اینکه در این طرح، خودروهای بنزینی به صورت رایگان دوگانه سوز میشوند، گفت: مالکان خودروهای سواری شخصی میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی GCR.niopdc.ir درخواست خود را برای دو گانه سوزکردن خودرو در کارگاههای مجاز ثبت کنند.