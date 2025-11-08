پخش زنده
امروز: -
در سفر معاون رئیسجمهور در امور مناطق محروم و توسعه روستایی به شهرستان نیکشهر، ساخت هزار و ۳۰۰ کلاس درس در استان با کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه روستای هیچان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، افتتاح مرکز اتفاقات و عملیات برق دهستان هیچان با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، از دیگر برنامههای سفر معاون رئیسجمهور به شهرستان نیکشهر بود.
عبدالکریم حسین زاده در ادامه سفر و در دیدار با مردم و بررسی مشکلات و مطالبات مردمی، ضمن تمجید از همدلی و مهمانوازی مردم بلوچ، از مردم این خطه به عنوان مردم وفادار به انقلاب یاد کرد.
وی در پاسخ به مطالبه مردم هیچان در باره ارتقای این دهستان به بخش گفت:
نماینده حوزه انتخابیه چابهار نیز درباره مطالبات مردم در حوزه مشکلات آب روستای هیچان و پایین دست سد خیرآباد از ساخت یک مخزن هزار مترمکعبی در هیچان خبر داد.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز ضمن تجلیل از پذیرفته شدگان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی شهرستان نیکشهر، از افزایش سهمیه برای جذب رشتههای پزشکی خبر داد.
بازدید از باند دوم محور چابهار نیکشهر از دیگر برنامههای سفر معاون رییس جمعور به نیکشهر بود.