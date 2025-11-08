به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا دمای ادارات را در فصل سرد سال به‌صورت استاندارد تنظیم کنند.

محمدرضا سمیعی این اقدام را گامی پیشگیرانه برای مدیریت مصرف گاز عنوان کرد و گفت: رعایت استاندارد‌های مصرف انرژی الزامی است و دمای مناسب در ادارات باید ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد؛ در صورت عدم رعایت این موضوع، با واحد‌های متخلف برخورد خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت رعایت دمای استاندارد در بخش خانگی، افزود: در این منطقه نیز رعایت دمای ۲۰ درجه ضروری است و از شهروندان درخواست داریم در مصرف انرژی همکاری لازم را داشته باشند تا همه از نعمت گرما به صورت یکسان بهره‌مند شوند.