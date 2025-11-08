پخش زنده
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها در نشست با تشکلهای کشاورزی در تهران گفت: دولت چهاردهم با رویکردی شفاف و پاسخگو، بهدنبال شنیدن بیواسطه دغدغههای فعالان کشاورزی و تقویت نقش تشکلها در تصمیمسازیهای ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نورالدین آهی، مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها، در نشست با تشکلهای کشاورزی در تهران اظهار کرد: «واقعیت این است که برگزاری چنین جلساتی با هدف انتقال مستقیم دغدغههای بخش کشاورزی به رئیسجمهور انجام میشود. آقای رئیسجمهور دغدغه مردم را دارد و مباحث مطرحشده در این نشستها مستقیماً به ایشان منتقل میشود. بسیاری از مسائل جدی است و به نظر من جهتگیری دولت در این زمینه با همین نگاه منطبق است.»
وی با انتقاد از روندهای طولانی اداری گفت: «وقتی پشت میزها زیاد میشود، پاسخگویی کمتر میشود. گاهی بیست نفر باید پاسخ بدهند تا در نهایت الگوبرداری کنیم، در حالیکه دنیا مدتهاست از این روشها عبور کرده است.»
آهی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از نیروهای متخصص و شایسته در بخش کشاورزی افزود: «این حداقل فرصتی است که حرفهای شما بدون واسطه به گوش رئیسجمهور برسد. امروز بهترین موقعیت برای تصمیمسازی و اصلاح مسیر در حوزه کشاورزی فراهم شده است.»
او خطاب به نمایندگان تشکلها گفت: «شرایط کشور سخت است؛ هم فروش نفت با محدودیت مواجه است و هم برخی بخشها با مشکلات ساختاری روبهرو هستند. شما بهتر از هر کسی ظرفیتهای کشاورزی را میشناسید، اما باید حد میانه را رعایت کنیم؛ نه صرفاً در جایگاه دولت باشیم و نه فقط نماینده مردم، بلکه نقش مؤثر و متعادل ایفا کنیم.»
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تقویت شفافیت و پاسخگویی تصریح کرد: «پاسخگویی و شفافیت یعنی در میدان بودن و حضور مستمر داشتن. اینکه دولت فردا هم پای کار باشد و مسائل را به تعویق نیندازد.»
وی ادامه داد: «باید نگاه تکبعدی به مسائل را کنار بگذاریم و متغیرهای گوناگون را در تصمیمسازیها لحاظ کنیم. در موضوعاتی مانند چندقیمتی بودن، فساد و سیاستگذاریهای اشتباه، اگر تشکلها هوشمندانه و آگاهانه وارد عمل شوند، میتوان از بروز خطاهای تکراری جلوگیری کرد.»
آهی در پایان گفت: «این دومین حضور من در جمع تشکلهای کشاورزی است. برای نخستینبار انجمن و تشکلی انتخاب کردهایم که مأموریت مشخصی در این حوزه دارد. اکنون زمان آن است که بررسی کنیم این اقدامات چه منافع واقعی برای تولیدکننده و مصرفکننده داشته است. این فرصتی است که نباید از دست برود.»