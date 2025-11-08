پخش زنده
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، دکتر پیرحسین کولیوند، با سفیر عربستان سعودی در تهران دیدار و در خصوص توسعه همکاریهای بهداشتی و درمانی در حج گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، دکتر کولیوند با اشاره به خدمات پزشکی و سلامت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در موسم حج، بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک میان دو کشور بهویژه در حوزه امداد، سلامت و خدمات به زائران تأکید کرد.
عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان سعودی نیز ضمن قدردانی از دکتر کولیوند و فعالیتهای جمعیت هلالاحمر ایران، خدمات این نهاد را متمایز توصیف کرد و گفت: ما شاهد فعالیتهای ارزشمند هلالاحمر ایران هستیم. حضور مستمر شما در مراسم حج، موجب ارائه خدمات متمایز و هماهنگی مؤثر با هلالاحمر سعودی و وزارت صحه عربستان شده است.
وی با اشاره به نقش مهم همکاریهای انسانی در مناسک حج و عمره افزود: پدیده حج و زیارت عمره، نماد روابط دوستانه و برادرانه میان کشورهای مسلمان است. ما با زائران ایرانی در یک لباس و با یک قلب مشترک هستیم و از همکاریهای سازنده دو طرف استقبال میکنیم.