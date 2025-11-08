\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0633\u0627\u06cc\u0647 \u067e\u0631\u0631\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0627\u062b\u0631 \u06af\u0630\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n