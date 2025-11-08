به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج باغملک گفت: راهیان نور فرصتی است تا نوجوانان با واقعیت‌های دفاع مقدس از نزدیک روبه‌رو شوند و معنای واقعی ایثار و مقاومت را با چشم خود ببینند.

سرهنگ پاسدار فاضل عارف افزود: در جهت آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و حماسه آفرینی رزمندگان اسلام بیش از ۱۷۰ دانش آموز شهرستان باغملک در قالب اردوی فرهنگی ـ معنوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور و یادمان شهدای هویزه اعزام شدند.