اعضای زنده یاد بهبود حسینی مداح و ذاکر اهل بیت که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، زنده یاد مرحوم استاد بهبود حسینی مداح و ذاکر اهل بیت علیه السلام بر اثر واژگونی خودرو در کمربندی شهر بیضا دچار مرگ مغزی شد.

عصر جمعه شانزدهم آبان پیکر زنده یاد، بهبود حسینی با حضور پر شور مردم در بیضا تشییع و در زادگاهش گلزار شهدای روستای تخته سنگ به خاک سپرده شد.

کلیه‌ها، قلب، کبد، پوست و قرینه چشم این مرحوم در بیمارستان پیوند اعضا شیراز برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.