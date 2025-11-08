به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ طبق گفته کارشناسان حدود یک چهارم بارش سالانه باید در پاییز رخ دهد، اما بارندگی امسال در مقایسه با میانگین بلند مدت ۷۷ درصد و در مقایسه با پارسال ۸۳ درصد کاهش یافته است.

از آغاز سال آبی تاکنون هم در ۲۰ استان هیچ بارشی وجود نداشته و این شرایط ضرورت مصرف بهینه و مدیریت توزیع آب را دو چندان کرده، موضوعی که حالا دغدغه بسیاری از مردم و کشاورزان شده است.

خالد رحمانی، مدیر امورآب شهرستان مهاباد گفت: حجم ذخیره آب دریاچه سد مهاباد هم اکنون ۴۸ میلیون مترمکعب و حدود ۱۴ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و ورودی آب به دریاچه سد هم به صفر رسیده است.

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد هم گفت: بیشترکشاورزان برای کاهش مصرف آب، از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند.

رسول سعیدیان افزود: روش‌های نوین آبیاری، تاکنون در بیش از هشت هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان مهاباد اجرا شده است.

سعیدیان تصریح کرد: عده‌ای از کشاورزان هم برای صرفه جویی در مصرف، محصولات کم آب بر کشت می‌کنند.

برای مدیریت مصرف آب در زمین‌های کشاورزی مهاباد،۵۳ کیلومتر لوله گذاری و۴۲ کیلومتر هم طرح پوشش بتنی اجرا شده است.