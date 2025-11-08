درخشش پدر و پسر بردسکنی در رقابتهای مچاندازی خراسان رضوی
پدر و پسر بردسکنی در مرحله انتخابی مسابقات مچاندازی قهرمانی باشگاههای خراسان رضوی، موفق به کسب افتخاراتی ارزشمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، در این رقابتها که به میزبانی شهرستان جغتای برگزار شد، محمدمهدی نخعی در رده سنی امیدها و وزن ۶۰ کیلوگرم، موفق به کسب مدال برنز دست چپ شد.
همچنین علیاصغر نخعی، در رده سنی مستر (پیشکسوتان) و وزن ۱۰۰ کیلوگرم، توانست مدال نقره دست چپ این مسابقات را از آن خود کند.
علیاصغر نخعی، از ورزشکاران معلول جسمیحرکتی تحت حمایت اداره بهزیستی بردسکن، با وجود آسیبدیدگی از ناحیه دست چپ ناشی از سانحه تصادف در سال ۱۳۸۴، با ارادهای مثالزدنی و پشتوانه علمی، در این رقابتها حضور یافت و موفق به کسب این عنوان شد.
رضا غلامی زارع، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن، با تبریک این موفقیت به پدر و پسر ورزشکار بردسکنی، آنها را الگویی الهامبخش برای جوانان و ورزشکاران دارای معلولیت دانست و ابراز امیدواری کرد که این مسیر موفقیت با حضور پررنگتر ورزشکاران شهرستان در رقابتهای کشوری ادامه یابد.