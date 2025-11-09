زعفران؛ محصولی کمآب بر و پرسود برای کشاورزان زنجانی
کشاورزان زنجانی به علت کمآبی، کشت زعفران کمآب بر و سودده را جایگزین محصولات پرآب کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با کاهش منابع آب در استان زنجان، برخی کشاورزان به تغییر الگوی کشت روی آورده و به جای محصولات پرآببر، زعفران را کشت میکنند.
زعفران که به نام قائنات در خراسان جنوبی شناخته میشود، اکنون در زنجان نیز رواج یافته است.
به گفته کارشناس جهاد کشاورزی در حال حاضر کشاورزان زنجانی ۱۳۰ هکتار از اراضی خود را به کشت زعفران اختصاص دادهاند و پیشبینی میشود حدود ۳۲۵ کیلوگرم زعفران از مزارع استان برداشت شود.
زعفران مزایای قابل توجهی دارد؛ این محصول هفت سال در زمین باقی میماند و نیاز آبی کمی دارد، ضمن اینکه در منطقه آفت و بیماری خاصی آن را تهدید نمیکند. با این مزایا، زعفران میتواند جایگزین مناسبی برای محصولات پرآببر باشد.
یکی از کشاورزان میگوید: «قبلاً این زمینها لوبیا میکاشتیم، اما امسال به دلیل محدودیت آب، به کشت زعفران روی آوردیم. برداشت سال اول ما حدود ۴۰۰ کیلوگرم گل پیشبینی میشود.»