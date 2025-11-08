واژگونی خودرو سواری در جاده داراب ، دو کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان داراب گفت: گزارشی از اورژانس مبنی بر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۳۰ جاده داراب_بندرعباس به هلال‌احمر اعلام شد.

محمود حیدری افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

او ادامه داد: این حادثه یک مصدوم مرد و ۲ جان باخته مرد ۲۶ و ۲۸ ساله داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، پیکر فوتی‌ها را به عوامل مربوطه تحویل دادند و مصدوم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.