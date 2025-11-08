پخش زنده
اسامی روزهای هفته قرآن و عترت دانشگاهها (۱۸ تا ۲۴ آبان) ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، برپایی محافل انس با قرآن کریم در دانشگاهها، اجرای کارگاههای آموزشی تدبر در قرآن کریم، ایجاد ایستگاههای سلام بر قرآن، تجدید میثاق فعالان قرآن و عترت با شهیدان، برگزاری آزمونهای حفظ قرآن کریم دانشگاهیان، طرح زندگی با آیهها ویژه دانشگاهیان، برپایی اختتامیه سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان از جمله برنامههای هفته قرآن و عترت دانشگاه است.
همچنین هر ساله اسامی ایام هفته قرآن و عترت دانشگاه را شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها اعلام میکند که امسال به شرح زیر است.
یکشنبه ۱۸ آبان، قرآن و دانشگاه و «سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی»
دوشنبه ۱۹ آبان، قرآن و دانشگاه و «رسالت قرآنی»
سهشنبه ۲۰ آبان، قرآن و دانشگاه و «تدبر و تبیین معارف قرآنی»
چهارشنبه ۲۱ آبان، قرآن و دانشگاه و «استادان، علمآموزی و تمدن اسلامی»
پنجشنبه ۲۲ آبان، قرآن و دانشگاه و «جهاد و مقاومت»
جمعه ۲۳ آبان، قرآن و دانشگاه و «انتظار»
شنبه ۲۴ آبان، قرآن و دانشگاه و «انقلاب اسلامی»
گفتنی است؛ همه ساله و به مناسبت ۲۴ آبان؛ روز بزرگداشت علامه فقید محمدحسین طباطبایی، هفته قرآن و عترت دانشگاهها گرامی داشته میشود.