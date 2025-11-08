پخش زنده
دویست و ۶۵ مگاوات برق خورشیدی در نقاط مختلف استان مرکزی در حال تولید است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۶۵ مگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی در نقاط مختلف استان در حال تولید است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: میزان برق تولیدی از طریق پنلهای خورشیدی در استان مرکزی به ۲۶۵ مگاوات رسیده است؛ این در حالی است که تاکنون در ۴۴۹ نقطه از استان برای بیش از ۶ هزار مگاوات ظرفیت، پروانه احداث نیروگاه صادر شده: هم در بخش توزیع، هم فوق توزیع و هم انتقال.
محمودی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی در بخش قابل توجهی از این پروژهها گفت: تاکنون برای ۱۰۵۰ مگاوات از ظرفیتهای مصوب، عملیات اجرایی آغاز شده است.
او افزود: با توجه به هدفگذاری، تا پایان سال جاری در استان ۵۰۰ مگاوات از برنامه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.