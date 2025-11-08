به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۶۵ مگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی در نقاط مختلف استان در حال تولید است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: میزان برق تولیدی از طریق پنل‌های خورشیدی در استان مرکزی به ۲۶۵ مگاوات رسیده است؛ این در حالی است که تاکنون در ۴۴۹ نقطه از استان برای بیش از ۶ هزار مگاوات ظرفیت، پروانه احداث نیروگاه صادر شده: هم در بخش توزیع، هم فوق توزیع و هم انتقال.

محمودی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی در بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها گفت: تاکنون برای ۱۰۵۰ مگاوات از ظرفیت‌های مصوب، عملیات اجرایی آغاز شده است.

او افزود: با توجه به هدف‌گذاری، تا پایان سال جاری در استان ۵۰۰ مگاوات از برنامه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.