معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی گفت: مجموع ذخایر سدهای آذربایجان غربی ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده که این عدد برای سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه معادل ۴۶ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بابک نیک نیا با اشاره به این که در مجموع کل استان میزان بارندگی نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد پایینتر از سال گذشته بوده است افزود: این آمار نسبت به میانگین دراز مدت حدود ۸۰ درصد کاهش بارندگی را نشان میدهد.
او خاطرنشان کرد: در حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۸۱ درصد نسبت به سال گذشته و ۸۶ درصد نسبت به میانگین سالهای قبل بارندگی کمی داریم که آثار این بارشهای کم را در مجموع ذخایر سدها در سطح استان میبینیم.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی ادامه داد: سد شهرچایی ارومیه نیز با کاهش حدود ۳۸ درصدی مواجه شده است که این اطلاعات و دادهها لزوم کنترل در مصرف آب و صرفه جویی را بیش از پیش نشان میدهد.