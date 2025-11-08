به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بابک نیک نیا با اشاره به این که در مجموع کل استان میزان بارندگی نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد پایین‌تر از سال گذشته بوده است افزود: این آمار نسبت به میانگین دراز مدت حدود ۸۰ درصد کاهش بارندگی را نشان می‌دهد.

او خاطرنشان کرد: در حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۸۱ درصد نسبت به سال گذشته و ۸۶ درصد نسبت به میانگین سال‌های قبل بارندگی کمی داریم که آثار این بارش‌های کم را در مجموع ذخایر سد‌ها در سطح استان می‌بینیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: سد شهرچایی ارومیه نیز با کاهش حدود ۳۸ درصدی مواجه شده است که این اطلاعات و داده‌ها لزوم کنترل در مصرف آب و صرفه جویی را بیش از پیش نشان می‌دهد.