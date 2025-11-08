معاون دانشجویی دانشگاه ایلام گفت: در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ تعداد ۲۱۰۰ دانشجوی داخلی و ۱۴۰۰ دانشجوی خارجی در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه ایلام اسکان داده شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «محمود رستمی‌نیا» معاون دانشجویی دانشگاه ایلام اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید، تعداد ۱۴۷۲ دانشجوی ایرانی دختر و ۶۲۸ دانشجوی پسر در ۹ خوابگاه دانشجویی این دانشگاه اسکان یافتند که در این بین، ۷۰ درصد دانشجویان ایرانی متعلق به خوابگاه‌های خواهران می‌باشد.

وی افزود: پس از تعطیلی دانشگاه‌ها به دلیل جنگ ۱۲ روزه و سپس ادامه امتحانات حضوری در نیمه دوم شهریور ماه، معاونت دانشجویی اقدامات لازم نسبت به اسکان دانشجویان در شهریور ماه را انجام داد.

معاون دانشجویی دانشگاه ایلام تصریح کرد: پس از ثبت نام دانشجویان نوورود، کلیه متقاضیان خوابگاهی در یک بازه یک هفته‌ای در خوابگاه‌ها اسکان داده شد، در این زمینه به دلیل بالا بودن تعداد متقاضیان دختر، یکی از خوابگاه‌های برادران نیز جابجا گردید و خوابگاه دانشجویی دانش در اختیار دانشجویان دختر نوورود قرار گرفت و محوطه‌سازی آن نیز متناسب با حضور دانشجویان دختر بازسازی کامل انجام شد.

رستمی‌نیا اضافه کرد: امسال در دانشگاه ایلام بیشترین دانشجوی ایرانی متقاضی خوابگاهی در مقایسه با سال‌های گذشته را داشتیم به طوری که در نیمسال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۳ تعداد ۱۸۰۰ دانشجو، نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ تعداد ۱۶۹۹ دانشجو، نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعداد ۱۶۸۱ دانشجو و در نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز تعداد ۱۴۹۲ دانشجو در خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه اسکان داده شده‌اند، به عبارتی دیگر در امسال نسبت به سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۰۰ دانشجو و نسبت به سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۱۹ دانشجوی خوابگاهی بیشتر شده‌است.