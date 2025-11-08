به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اقلید گفت: دوره تخصصی پایه اقدامات پیش بیمارستانی به منظور ارتقاء آمادگی تیم‌های امدادی و ارائه خدمات اورژانسی به مصدومان به مدت ۳۵ ساعت با حضور ۲۸ نفر از امداد‌گران این شهرستان برگزار شد.

هادی مهندسی افزود : در این دوره فراگیران با موضوعاتی همچون مدیریت صحنه، مدیریت راه هوایی، تریاژ در حوادث، ترومای سر و گردن، ترومای قفسه سینه و شکم و فوریت‌های طب داخلی به صورت تئوری و عملی زیر نظر مربیان مجرب آشنا شدند.

او ادامه داد : در پایان نیز برای فراگیران آزمون کتبی و عملی برگزار و پس از کسب نمره قبولی، گواهی پایان دوره به آنان اعطا شد.