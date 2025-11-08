به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، میثم بنی طبا ورزشکار وزن منهای ۶۴ کیلوگرم پاراسامبو، پس از استراحت در دور اول، ابتدا ورزشکار ونزوئلایی را شکست داد و سپس با برد فنی و نتیجه ۸ بر صفر مقابل حریف مغولی به فینال این وزن راه یافت و در دیدار پایانی با حریف ازبکی روبه‌رو شد و توانست با عملکردی درخشان مدال طلای این وزن را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

این مسابقات با حضور بیش از ۵۰۰ ورزشکار از ۸۰ کشور ۱۵ تا ۱۹ آبان در ورزشگاه گازپروم بیشکک قزاقستان برگزار می شود.