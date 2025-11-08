رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: امروز شهر ما به شهرسازی انسان محور نیاز دارد به طوری که در این نوع شهرسازی، پیاده‌رو ارزشمندتر از بزرگراه بوده و کیفیت فضا بالاتر از کمیت پروژه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر در جلسه صحن شورا، با اشاره به روز جهانی شهرسازی، اظهار داشت: این روز فرصتی است برای اینکه یادآوری شهر فقط مجموعه‌ای از خیابان‌ها و ساختمان‌ها نیست بلکه زیست بوم است.

وی با بیان اینکه باید شهر‌ها کیفیت زندگی را ارتقا داده و آرامش، امنیت، امید و فرصت را برای ساکنان به ارمغان بیاورند، تصریح کرد: امروز با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که این امر اهمیت شهرسازی هوشمند را بیش از پیش آشکار می‌کند که رشد جمعیت، ترافیک، آلودگی، مصرف انرژی، تغییرات اقلیمی، کمبود فضا‌های عمومی و نابرابری‌های شهری از جمله این موضوعات هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: هر کدام از این مشکلات، اگر بدون برنامه‌ریزی و نگاه علمی باشند، می‌تواند مسیر توسعه را به انحراف بکشد.

حسین پناهی با بیان اینکه در کنار این چالش‌ها، فرصت‌های بزرگی نیز وجود دارد، گفت: در این میان استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت هوشمند شهر، توسعه حمل و نقل پاک و فضا‌های سبز، بازآفرینی بافت‌های فرسوده، توجه به شهر قابل زندگی ضرورت دارد.

وی یادآور شد: امروز شهر ما به شهرسازی انسان محور نیاز دارد به طوری که در این نوع شهرسازی، پیاده‌رو ارزشمندتر از بزرگراه بوده و کیفیت فضا بالاتر از کمیت پروژه‌ها است.

رئیس شورای اسلامی شهر اعلام کرد: ایجاد احساس امنیت در شهر برای کودکان، سالمندان و افراد دارای نیاز ویژه معیار‌های واقعی موفقیت در شهرسازی هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر این روز را به دانش آموختگان و متخصصان این رشته و همکاران شاغل در معاونت شهرسازی و معماری و سازمان بازآفرینی فضا‌های شهری و واحد‌های شهرسازی مناطق شهرداری ارومیه تبریک گفت و اظهار داشت: امیدوارم شهری زیبا برای دیده شدن و شهری ایمن برای حرکت و زندگی سالم و امیدبخش برای آینده بسازیم.

پناهی در ادامه به بازدید امروز صبح از پروژه بام شهر ارومیه اشاره و اظهار داشت: این پروژه در چند جبهه کاری در حال اجرا است که این امر سبب تسریع در روند اجرای پروژه می‌شود.

وی با بیان اینکه علیرغم پیگیری‌های به عمل آمده از سوی شهرداری ارومیه، اراضی مورد نیاز این پروژه توسط منابع طبیعی و اداره کل راه و شهرسازی، به شهرداری ارومیه واگذار نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به پیگیری انجام گرفته جهت واگذاری این اراضی به شهرداری ارومیه، افزود: ۶۰۰ متر از این پروژه فاقد معارض بوده و عملیات خاکبرداری در این قسمت با سرعت پیش می‌رود.

پناهی با بیان اینکه مدت زمان اجرای پروژه بام شهر ۲۴ ماهه است، گفت: مقرر شده پیمانکار تعداد ماشین آلات پروژه را افزایش دهد تا پروژه بام شهر زودتر از مدت تعیین شده به اتمام برسد.