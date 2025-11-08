پخش زنده
مهلت ارسال آثار به سومین دو سالانهٔ ملی غزل «حسین منزوی» تا ۲۳ آبان تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دبیر اجرایی سومین دو سالانهٔ ملی غزل «حسین منزوی» گفت: با توجه به استقبال چشمگیر شاعران، مهلت ارسال آثار به این رویداد ادبی تا ۲۳ آبان ماه تمدید شد.
پاکزاد، با بیان اینکه با توجه به استقبال چشمگیر شاعران، مهلت ارسال آثار به سومین دو سالانهٔ ملی غزل «حسین منزوی» تا ۲۳ آبان ماه تمدید شد، گفت: با توجه به استقبال بینظیر شاعران و درخواستهای مکرر، به صلاحدید شورای سیاستگذاری، زمان ارسال آثار تا ۲۳ آبان تمدید شد.
دبیر اجرایی سومین دو سالانهٔ ملی غزل «حسین منزوی» از شاعران درخواست کرد آثار خود را بهموقع ارسال کرده و ثبتنام را به روزهای پایانی موکول نکنند.
پاکزاد در ادامه به روند داوری اشاره کرد و گفت: «داوریهای مقدماتی پس از پایان مهلت ثبتنام انجام خواهد شد. از شاعرانی که در بخش کتاب شرکت کردهاند نیز درخواست میکنیم پس از ثبتنام در سامانه، کتاب خود را از طریق پست پیشتاز به آدرس دبیرخانه ارسال نمایند.»
دبیر اجرایی دو سالانه غزل حسین منزوی همچنین از اعلام رسمی دبیر علمی این رویداد در هفته آینده خبر داد، افزود: اسامی داوران و داوران مقدماتی پس از پایان فرآیند داوری، از طریق وبسایت رسمی جایزه به نشانی festivalzanjan.ir اطلاعرسانی خواهد شد.
پاکزاد با قدردانی از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، شرکتکنندگان و اصحاب رسانه، افزود: حسین منزوی، جایگاه والایی در غزل امروز دارد و استقبال بینظیر شاعران گواه این امر است. بر آنیم تا مراسم پایانی این رویداد بزرگ را در روزهای نوزدهم و بیستم آذرماه در زنجان برگزار کنیم.