پخش زنده
امروز: -
اجرای طرحهای عمرانی گسترده شهری در مهاباد، گامی در مسیر توسعه متوازن و زیباسازی شهری است
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ شهرداری مهاباد امسال اجرای طرحهای عمرانی گستردهای را در دستور کار قرار داده است؛ طرحهایی که با هدف بهبود زیرساختها، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه فضاهای شهری در نقاط مختلف شهر به اجرا درآمدهاند.
بهسازی وآسفالت معابر شهری مهاباد، امسال با صرف اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد تومان در حال اجراست، بهسازی وآسفالت معابر اصلی منطقه پشتتپ طرف مدرسه، چند روزی است آغاز شده است.
آرش شهابی، رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد گفت: این عملیات در راستای روانسازی تردد، بهبود دسترسی شهروندان و ارتقای چهره شهری انجام میشود و بخش مهمی از نیازهای زیرساختی محلات مختلف را برطرف میکند.
علاوه بر اینها، شهرداری مهاباد همزمان بازسازی و احداث پارکهای شهری را با مساحت حدود ۱۰ هکتار و هزینه ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار داده که یکی از آنها، در منطقه باغ شایگان است.
بابک رستمپور، شهردارمهابادگفت: پارک باغ شایگان با چمنکاری مجدد و حذف دستگاههای بازی بلیتی و جایگزینی وسایل بازی عمومی و اختصاص قسمتی از پارک به فضای ورزشی صبحگاهی و زمین والیبال با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بازسازی شده است.
رستمپور افزود: با اجرای این طرحهای عمرانی، شهرداری مهاباد گام دیگری در مسیر توسعه متوازن و زیباسازی سیمای شهری برداشته است؛ گامی که ثمره آن را شهروندان در آسایش، زیبایی و نشاط فضای شهری تجربه خواهند کرد.