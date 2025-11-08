\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0627 \u06f2\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc\u062a \u062c\u0627\u0630\u0628\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0648\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n