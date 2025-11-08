پخش زنده
رئیس ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور: وحدت، همدلی و انسجام داخلی مردم ایران بود که دشمن را مأیوس کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتالاسلام ملانوری در مراسم هفدهم آبان، روز ابرکوه و سالروز ورود امام رضا (ع) به این شهرستان، با تأکید بر لزوم بزرگداشت تاریخ دینداری گفت: بزرگداشت این تاریخ، وظیفهای بزرگ و رسالتی مهم است.
وی با اشاره به اینکه هویتسازی و هویتدردی، روشی مستمر برای قدرتهای نوپا است، تصریح کرد: دریغ است که مردم این سرزمین و شیعیان در بزرگداشت آنچه به تاریخ تشیع بازمیگردد، سستی کنند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مناسک، قالب و بستری برای انتقال معارف هستند و ما برای احیای طریق امام رضا (ع) تلاش میکنیم و مقالات و پروژههای متعددی انجام شده است.
وی با بیان اینکه «ایران، ایران امام رضا (ع) است»، تصریح کرد: امام رضا (ع) محور وحدت و انسجام ماست.
ملانوری با اشاره به تجاوز اخیر دشمن، خاطرنشان ساخت: آنچه دشمن را پس زد، قطعاً قدرت سلاح و رشادت رزمندگان ما بود، اما این همه ماجرا نبود؛ وحدت، همدلی و انسجام داخلی مردم ایران بود که دشمن را مأیوس کرد.
وی با انتقاد از سادهانگاری در تعریف فرهنگ گفت: در بستر فرهنگی ایران و جمهوری اسلامی، سادهانگاری است که فرهنگ را منحصر به هنرهای حرفهای بدانیم. کشور به سینما و اماکن فرهنگی نیاز دارد و قطعاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت آموزش و پشتیبانی سینمای حرفهای را بر عهده دارد، اما اصل فرهنگ در سینه مردمان این سرزمین است.
رئیس ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، بخش عمومی فرهنگ و بن مایه ساخت فیلم را همان ظرایف فرهنگی دانست که در آداب و رسوم و شعر و ادبیات در شهر و روستا جمع شده است.