کارگاه آموزشی با محوریت ترویج بهره‌وری، اصلاح الگوی کشت و معرفی محصولات پربار و مقاوم در برابر خشکسالی، با هدف افزایش سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در شهرستان دره‌شهر برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «زاهد زینی‌وند» مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر در حاشیه این کارگاه با اشاره به شرایط خشکسالی‌های اخیر و خسارت‌های ناشی از آن گفت: اصلاح الگوی کشت، استفاده از ارقام مقاوم در برابر خشکی و آشنایی کشاورزان با قوانین و اصول علمی کشت می‌تواند خسارت‌های ناشی از کم‌آبی را در بخش کشاورزی کاهش دهد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰۰ ساعت آموزش ترویجی برای بیش از ۲۴۰۰ بهره‌بردار در قالب کارگاه‌های آموزشی برگزار شده است، کارشناسان و مروجین آخرین یافته‌های علمی و تحقیقاتی خود را در زمینه اصلاح الگوی کشت به کشاورزان ارائه کرده‌اند که با استقبال خوب بهره‌برداران مواجه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر تأکید کرد: این شهرستان با ۱۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت و تولید سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی و باغی، یکی از قطب‌های کشاورزی استان محسوب می‌شود و حدود ۱۰ هزار بهره‌بردار به صورت مستقیم در بخش کشاورزی فعالیت دارند.