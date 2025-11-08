به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور، امروز شنبه ۱۷ آبان در آیین افتتاح نمایشگاه «فن‌نما» و «تلکام اصفهان» گفت: در اصفهان، اگر بنایی ساخته می‌شد، زاویه آجرهایش را با ریاضی محاسبه می‌کردند و اگر شاعری شعری می‌گفت، در وزن معمار سخن می‌گفت. اینجا از قدیم، فکر زیبا بوده و زیبایی، فکری. امروز همان روح قدیمی در کالبدی نو بازگشته است؛ تنها ابزار‌ها تغییر کرده‌اند — قلم جای خود را به کیبورد داده، رنگ به داده تبدیل شده و هنر به فناوری.

وی افزود: فن‌نما و تلکام اصفهان فقط نمایشگاه نیستند؛ تمرینی برای آینده‌اند. جایی که مهندسان، هنرمندان، صنعتگران و دانشجویان دست در دست هم داده‌اند تا بگویند فناوری ادامه همان تمدنی است که این‌بار نه از خاک، بلکه از داده برخاسته است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به حضور گسترده شرکت‌ها و نهاد‌های علمی ادامه داد: در این دوره، بیش از صد شرکت دانش‌بنیان، ۴۲ استارت‌آپ حوزه هوش مصنوعی، ۳۸ شرکت خلاق و ۱۵ دانشگاه و مرکز نوآوری در فضایی بیش از هشت هزار متر مربع گرد هم آمده‌اند. هر کدام از این مجموعه‌ها نه یک غرفه، بلکه بذری از درخت آینده‌اند که اگر آبیاری شوند، فردا سایه‌شان بر اقتصاد کشور خواهد افتاد.

افشین بیان کرد: در این نمایشگاه، از انرژی تا آب، از صنایع خلاق تا حکمرانی و از شهر هوشمند تا فناوری ارتباطات، همه در کنار هم حضور دارند. معنای همه اینها یک چیز است: اصفهان دیگر فقط نصف جهان نیست؛ نصف آینده نیز است.

وی با نگاهی احساسی به ریشه‌های فرهنگی این شهر گفت: من اصفهانی‌ام و می‌دانم این شهر با شتابی آرام، اما عمیق رشد می‌کند. اینجا همیشه اول فکر می‌کنند، بعد می‌سازند؛ و هر وقت ساختند، درست ساخته‌اند. فناوری در اصفهان هم همین‌گونه است — رشدی آرام، دقیق و بی‌ادعا. امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم بگوییم اصفهان مرکز بلوغ فناوری ایران است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به مدل بلوغ فناوری در صنایع استان گفت: در کنار نمایشگاه، مدل بلوغ فناوری نیز در حال اجراست؛ مدلی که دیگر شرکت را نمی‌سنجد، بلکه "علوم تقاضا" را در صنعت بیدار می‌کند. صنعتگر باید فناوری بخواهد، نه فقط کالا. در دنیای امروز، کسی برنده است که زودتر ببیند، نه زودتر شروع کند. دیدن یعنی درک آینده پیش از آن‌که به حال تبدیل شود.

افشین افزود: فن‌نما قرار است چشم باز فناوری ایران باشد؛ جایی برای دیدن زودتر، فهمیدن عمیق‌تر و تصمیم‌گرفتن درست‌تر. فن‌نما آمده تا فاصله میان آزمایشگاه و کارخانه را از بین ببرد تا پژوهشگر بداند پایان راهش مقاله نیست، محصول است؛ و صنعت بداند خرید فناوری هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای بقاست.

وی ادامه داد: ما آمده‌ایم فناوری را از نمایشگاه بیرون ببریم و آن را به تصمیم‌سازی کشور برسانیم. روزی خواهد رسید که قرارداد‌های بزرگ صنعتی نه در پایتخت، بلکه همین‌جا در اصفهان امضا شود؛ شهری که در آن وقتی می‌گویند مهندس، یعنی کسی که اندازه هر سنگ را می‌فهمد و امروز هم هر خط کدی که در مدل‌های هوش مصنوعی نوشته می‌شود، همان نقش ظریف روی کاشی‌های مسجد شیخ لطف‌الله است؛ ترکیبی از دقت و دعا.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به روح امید در فضای این رویداد گفت: من در این نمایشگاه عدد نمی‌بینم، امید می‌بینم؛ جوانی که در خانه کوچک خود کدی نوشته تا از ایران الگوریتم جهانی بیرون بیاید، پدری که ماشینش را فروخته تا پسرش استارت‌آپ بزند، مادری که طلاهایش را فروخته تا بگوید: برو بساز. اینها آمار نیستند؛ تاریخ زنده فناوری ایران‌اند.

افشین افزود: فن‌نما و تلکام دو جریان بزرگ هستند که به هم رسیده‌اند؛ یکی فناوری را می‌سازد و دیگری ارتباطش را برقرار می‌کند؛ یکی مغز است و دیگری زبان؛ و وقتی مغز و زبان در یک ملت به هم برسند، هیچ قدرتی نمی‌تواند جلوی آینده‌اش را بگیرد.

وی گفت: امروز در اصفهان، فناوری فقط در کارگاه و آزمایشگاه نیست؛ در نفس شهر است، در نور میدان نقش‌جهان، در صدای پل خواجو و در ذهن جوانانی که می‌خواهند از دل تاریخ راهی به سوی آینده باز کنند. فن‌نما و تلکام اولین جرقه‌های این آینده روشن را رقم زده‌اند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور خطاب به جوانان اصفهان تأکید کرد: اگر ایده‌تان کوچک است، نترسید؛ این همان شهری است که از ذره، گنبد ساخت. از جرقه هم می‌توان موتور آینده را ساخت و به قول قدیمی‌های اصفهان، کارِ درست خودش صدا دارد. امروز صدای آینده از اصفهان بلند شده است؛ شهری که گذشته را خوب پاس داشت، و حالا آمده تا نشان دهد چگونه از داده، انتظار می‌سازد.

افشین گفت : من ایمان دارم روزی خواهد رسید که وقتی جهان از فناوری ایرانی سخن می‌گوید، نخستین تصویری که در ذهنش شکل می‌گیرد، نه شعار، بلکه نقش فیروزه‌ای است که در این شهر بنا شده است؛ شهری که با حوصله، آینده را می‌سازد.