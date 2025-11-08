به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام محمد خلیل پور در جلسه صحن شورا ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) با بیان اینکه باید تذکرات جدی نسبت به فضاسازی شهری به ویژه در تقاطع‌های غیر همسطح در این ایام داده شود، گفت: متاسفانه به غیر از مرکز شهر آن چنان که باید و شاید شاهد فضاسازی مناسب برای ایام فاطمیه نیستیم و این نیازمند ورود جدی عوامل دخیل در این امر است.

عضو شورای اسلامی شهر در ادامه سخنان خود بحث سدمعبر را یکی از معضلات شهری عنوان کرد و افزود: متاسفانه شاهد وضعیت نامطلوب سد معبر خصوصا در خارج از محدوده مرکزی شهر هستیم و هیچ نظارتی برای کنترل این امر ظاهرا وجود ندارد.

خلیل پور اعلام کرد: با توجه به اینکه در روز‌های اخیر بازدیدی از انتهای خیابان انعام صورت گرفته، اما علیرغم پیگیری‌های لازم اقدامی تا کنون برای تکمیل احداث این خیابان صورت نگرفته است.