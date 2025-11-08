در جریان بازدید علی دارابی معاون وزیر میراث‌فرهنگی از محوطه تاریخی کوه بی‌بی شهربانو و برج نقاره‌خانه ری، پیشنهاد ثبت ملی دامنه این کوه و محوطه‌های پیرامونی آن در فهرست آثار ملی مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این بازدید، وضعیت عرصه و حریم آثار، مسیرهای دسترسی و نیازهای حفاظتی و سامان‌دهی محوطه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تهیه طرح جامع حفاظت و سامان‌دهی محوطه تاکید شد.

همچنین ثبت ملی دامنه کوه بی‌بی شهربانو و محوطه‌های تاریخی پیرامون آن در فهرست آثار ملی پیشنهاد شد.

دامنه کوه بی‌بی شهربانو به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی جنوب تهران، دارای پیشینه مذهبی، فرهنگی و طبیعی ارزشمندی است که بناهای تاریخی، بقعه‌ها و محوطه‌های باستانی متعددی را در خود جای داده است.