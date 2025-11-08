فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۱۷۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و غیرمجاز در چند انبار حاشیه‌ای شهرستان اهواز خبر داد و گفت: در این ارتباط هفت نفر دستگیر و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر راه‌اندازی چند مزرعه استخراج ارز دیجیتال در انبار‌های حاشیه‌ای اهواز، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از اطمینان از صحت گزارش و با هماهنگی مرجع قضائی به محل اعزام شدند که در بازرسی از انبار‌ها ۱۷۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و غیرمجاز کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به دستگیری هفت نفر در این رابطه اظهار کرد: کارشناسان ارزش تجهیزات مکشوفه را بیش از ۱۷۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار میرفیضی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: پلیس در راستای صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، با افرادی که با استفاده از برق یارانه‌ای اقدام به استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال می‌کنند، برخورد قاطع می‌کند.

فرمانده انتظامی استان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشابه، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

ماینر‌ها یا دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، تجهیزاتی هستند که با انجام محاسبات پیچیده ریاضی، تراکنش‌های رمزارز‌هایی مانند بیت‌کوین را تایید و ثبت می‌کنند.

این دستگاه‌ها برق زیادی مصرف می‌کنند و در صورت استفاده از برق یارانه‌ای، موجب فشار بر شبکه توزیع و هدررفت منابع عمومی می‌شوند. به همین دلیل، فعالیت مزرعه‌های استخراج ارز دیجیتال بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت برق، غیرقانونی محسوب شده و پلیس و دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کنند.