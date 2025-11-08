پخش زنده
فرمانده انتظامی اشنویه از دستگیری سارقان و خرده فروشان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ علی توکلی اظهار داشت: در راستای تداوم و ارتقای طرحهای امنیت محلهمحور و تأمین آرامش و امنیت اجتماعی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان طی چندین مرحله عملیات ضربتی موفق به دستگیری سه خردهفروش مواد مخدر و پنج نفر معتاد شدند.
وی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی، رسیدگی به پروندهها در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت که با اشراف اطلاعاتی دقیق، چهار نفر سارق حرفهای شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اشنویه تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه محترم قضایی معرفی شدند.