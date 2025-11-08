غار سنگ شکنان جهرم بزرگ‌ترین غار دست ساز جهان است که این روز‌ها به محلی برای پارک کردن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها تبدیل شده است.

تبدیل بزرگ‌ترین غار دست ساز جهان به پارکینگ خودرو و موتور

تبدیل بزرگ‌ترین غار دست ساز جهان به پارکینگ خودرو و موتور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان جهرم گفت: این غار با ۴ هکتار مساحت شاهکار هنر معماری اصیل ایرانیان را نشان می‌دهد.

لطفی پور افزود: در دوران صفویه سنگ تراشان جهرمی برای امرار معاش اقدام به برش سنگ در اندازه‌های مختلف به وسیله تیشه و اره‌های مخصوص می‌کردند و سنگ‌های استخراج شده از این بنای تاریخی را در ساختمان‌ها، آبنما‌ها و سنگ قبر استفاده می‌کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان جهرم بیان کرد: هر دهانه از این غار در تصاحب یک نفر بوده که با کارگران و ماهران اقدام به کندن و برش سنگ‌ها می‌کردند.

لطفی پور اضافه کرد: این غار بزرگترین غار دست کند جهان است که در دامنه شمالی البرزکوه، در جنوب شهر جهرم، در ارتفاع ۱۰۹۱ متری از سطح دریا قرار دارد.

او گفت: بیش از ۱۰۰ ستون بار سنگینی غار را به دوش می‌کشد، اما متاسفانه به دلیل عدم توجه به موقع برای استحکام پایه‌ها بخش زیادی از این غار فرو ریخته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان جهرم بیان کرد: نبود نگهبان برای حفظ و حراست از این میراث گرانبها و تاریکی مطلق درون غار سبب شده است تا این اثر تاریخی محلی برای پارکینگ خودرو و موتورسیکلت‌ها تبدیل شود.