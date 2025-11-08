وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مسئولان شهرستان بردسکن، دستور اولویت‌بخشی و تأمین اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های فرهنگی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار بردسکن گفت: با همراهی حجت‌الاسلام نیک‌بین نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسلامی و محمد یوسفی رئیس شورای اسلامی این شهر، در دیدار با سید عباس صالحی، خواستار تخصیص اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شدیم.

محمد جواد صفرنژاد افزود: در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی منطقه، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و هنری تأکید کردیم.

او ادامه داد: حجت‌الاسلام نیک‌بین با اشاره به موقعیت جغرافیایی بردسکن به عنوان نخستین گذرگاه ورودی غرب و جنوب غربی خراسان رضوی، خواستار توجه ویژه وزارت فرهنگ به طرح‌های فرهنگی شهرستان شد.

فرماندار بردسکن افزود: اینجانب هم با اشاره به کمبود‌های موجود، خواستار تخصیص اعتبار برای تعمیرات ساختمانی، مرمت سالن، تجهیز سیستم سرمایش و گرمایش استاندارد و سیستم صوتی مناسب سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و ساخت سالن آمفی‌تئاتر و سینما شدم.

به گفته او، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن استقبال از این درخواست‌ها، بر اهمیت نقش فرهنگ و هنر در توسعه اجتماعی تأکید و دستور اولویت‌بخشی به تأمین اعتبار لازم برای اجرای این طرح‌ها را صادر کرد.

همچنین در پایان این دیدار، وزیر قول حضور در حوزه انتخابیه بردسکن را به نماینده مجلس شورای اسلامی داد.