به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ هر ساله با رعایت نکردن راهکار‌های ایمنی وسایل گرمایشی جان بسیاری از هموطنانمان را می‌گیرد و برای راه اندازی این وسایل از افراد ماهر و کار بلد باید استفاده شود.

سید نصیر محمودی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: مردم باید در استفاده از وسایل گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنند تا خدای نکرده دچار مشکلات نشوند و در این میان، باید از دستکاری و تعمیر وسایل گازسوز خودداری کرده و آن را به افراد ماهر بسپارند.

وی اضافه کرد: درصورت سرگیجه و احساس مسمومیت که ازعوامل نشتی گاز است، بلافاصله باید در و پنجره‌ها را باز و گاز را قطع کنیم.