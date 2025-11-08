پخش زنده
همزمان با فرا رسیدن فصل سرما، رعایت ایمنی وسایل گرمایشی ضرورت پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ هر ساله با رعایت نکردن راهکارهای ایمنی وسایل گرمایشی جان بسیاری از هموطنانمان را میگیرد و برای راه اندازی این وسایل از افراد ماهر و کار بلد باید استفاده شود.
سید نصیر محمودی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: مردم باید در استفاده از وسایل گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنند تا خدای نکرده دچار مشکلات نشوند و در این میان، باید از دستکاری و تعمیر وسایل گازسوز خودداری کرده و آن را به افراد ماهر بسپارند.
وی اضافه کرد: درصورت سرگیجه و احساس مسمومیت که ازعوامل نشتی گاز است، بلافاصله باید در و پنجرهها را باز و گاز را قطع کنیم.