مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: ایجاد کانونهای توسعه گردشگری در روستاها یکی از نیازهای اساسی صنعت گردشگری ما است که با همراهی سایر نهادها باید اتفاق بیفتد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری در جلسه بررسی مشکلات حوزه گردشگری روستاهای شهرستان سرعین با حضور نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، گفت: ایجاد کانونهای توسعه گردشگری در روستاها یکی از نیازهای اساسی صنعت گردشگری ما است که با همراهی سایر نهادها باید اتفاق بیفتد.
وی افزود: برای این منظور و با هدف ایجاد زیرساختهای گردشگری در بافت روستایی، نهادهایی مانند بنیاد مسکن با در نظر گرفتن اولویت گردشگری در اجرای طرح هادی برای روستاهای دارای پتانسیل میتوانند اقدامات بسیار موثری انجام دهند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل تاکید کرد: همچنین به منظور همافزایی و هماهنگی بیشتر در راستای این هدف، میز تخصصی گردشگری روستایی در استانداری اردبیل تشکیل شده و همه موضوعات در راستای توسعه گردشگری روستاها در جلسات این میز به صورت موردی و تخصصی بررسی میشود.
جباری همچنین با اشاره به شرایط پایگاه میراث ملی غارهای دستکند کنزق، ادامه داد: این پایگاه ملی احیا شده است و در حال حاضر به منظور بهرهبرداری مناسب از ظرفیت آن در راستای جذب گردشگر، نیازمند تعیین تکلیف معارضات، اخذ اعتبارات و واگذاری بهرهبرداری از آن به سرمایهگذار هستیم که این اقدامات پیگیری میشود.