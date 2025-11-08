مراسم قرعه‌کشی مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور برگزار شد و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تیم بعثت کرمانشاه در این مرحله به مصاف تیم نفت و گاز گچساران خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، این دیدار روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار می‌شود و شاگردان بعثت در خانه پذیرای حریف جنوبی خود خواهند بود.

مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی با حضور ۱۶ دیدار در سراسر کشور پیگیری می‌شود و از جمله مهم‌ترین رقابت‌های این مرحله می‌توان به دیدار‌های تراکتور – پرسپولیس، استقلال تهران – پادیاب خلخال و مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان اشاره کرد.

تیم بعثت کرمانشاه که نماینده شایسته و ارزشمند فوتبال استان در این رقابت‌هاست، با انگیزه بالا و حمایت هواداران خود در پی کسب پیروزی و صعود به مرحله بعدی است.