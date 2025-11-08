پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ صداوسیمای استان مرکزی از طریق برگزاری آزمون، نیرو استخدام میکند. علاقمندان میتوانند برای فعالیت در مشاغل: صیانت رسانه، مهندسی امنیت و سایبری، انتقال و انتشار، کاردان صدا و تصویر، مهندس تاسیسات، مهندس نرم افزار، صدابردار، کارشناس مالی، کارشناس حقوقی و کارگر امور حرفهای تا ۲۰ اذر به ادرس (جاب ریجستر دات آی آر) مراجعه کنند.
در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شازند درباره موضوعاتی از جمله تبیین آییننامه شورای فرهنگ عمومی، نحوه شناسایی مفاخر شهرستان و بررسی مسائل فرهنگی منطقه هم اندیشی و تبادل نظر شد.
با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با ارزشهای دوران دفاع مقدس ۲۲۰ نفر از دانشآموزان شازند در قالب اردوهای فرهنگی ـ تربیتی راهیان نور، به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
برنامه ریزی شده این دانش اموزان به مدت ۴ روز از یادمانهای شهدای اندیمشک، هویزه، شلمچه و اروندکنار بازدید کنند.