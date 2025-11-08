به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور نمایندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در دفتر استاندار خراسان رضوی برگزار شد، افزود: هدف اصلی ما این است که مصوبات شورا به نفع مردم باشد و مسیر توسعه استان را هموار کند.

او با اشاره به ضرورت پویایی در نظام تصمیم‌سازی استان اظهار کرد: آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها مقطعی هستند، حتی قانون نیز نیاز به بازنگری دارد و ما در استان این کار را برای خود انجام می‌دهیم.

وی با تأکید بر نگاه کلان و مشارکتی در مدیریت استانی گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب بر مدیریت همه‌جانبه استانداران تأکید دارند، به این معنا نیست که استاندار به تنهایی اینگونه مدیریت کند، بلکه این تأکید ناظر بر هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف با استانداری است.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در رصدخانه شهری امکانات خوبی فراهم شده است؛ این رصدخانه باید مورد استفاده تمام دستگاه‌ها و مدیران شهری قرار گیرد تا بتوانیم تصویری دقیق از وضعیت استان و داده‌های جامع تصمیم‌سازی داشته باشیم.

مظفری بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأکید کرد و افزود: هیچ مصوبه‌ای بدون پیگیری نتیجه نمی‌دهد، همه مدیران موظفند گزارش پیشرفت طرح‌های مصوب را به دبیرخانه شورا ارائه دهند تا مسیر توسعه را بر مبنای داده و تحلیل واقعی پیش ببریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه خراسان رضوی تنها با نگاه بخشی‌نگر محقق نمی‌شود؛ باید با همگرایی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان، برنامه‌ریزی‌ها را به سمت کارآمدی و اثرگذاری بیشتر سوق دهیم.

استاندار با تاکید بر اینکه شفافیت در اجرا و پاسخگویی به مردم از اصول اساسی مدیریت استان است، گفت: از تمامی دستگاه‌ها انتظار می‌رود مصوبات را با زمان‌بندی و گزارش‌گیری دقیق دنبال کنند تا نتایج ملموس و قابل ارزیابی برای شهروندان حاصل شود.