در سال تحصیلی جدید،با مشارکت خیران در کشور ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جامعه خیران مدرسه ساز کشور امروزدر نشست مشترک مجمع خیران مدرسه ساز خراسان رضوی گفت: در ساخت این مدرسه‌ها خیران مشارکتی ۶۱ درصدی داشته‌اند

حمیدرضا شاه حسینی افزود: برای ساخت این تعداد مدرسه در مجموع ۱۸ هزار میلیارد و پانصد میلیون تومان توسط خیران هزینه شده است.

وی در ادامه افزود: قرار است تا پایان سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز توسط خیران برای ساخت مدرسه هزینه شود.

در این جلسه جمعی از خیران مدرسه ساز خراسان رضوی درباره اقدامات و دغدغه‌های خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.