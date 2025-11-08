امام جمعه موقت تهران گفت: کسانی که جاده صاف‌کن مذاکره هستند، در مسیر دشمن گام برمی‌دارند و خائن به خون شهدا هستند.

جاده صاف‌کن مذاکره با آمریکا، خائن به خون شهداست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت‌الله سید احمد خاتمی در یادواره شهدای کردکوی با تأکید بر لزوم بیعت عملی با ولایت، مذاکره با آمریکا را تسلیم و ذلت ملت عاشورایی خواند.

وی شعار مرگ بر آمریکا را مبنای بینش امامین انقلاب دانست و نسل جدید را ادامه دهنده راه شهدا معرفی کرد.

خاتمی با اشاره به اهمیت بیعت با ولایت، اظهار کرد: معنای واقعی بیعت این است که همه ما سرباز رهبر باشیم و از ولایت جدا نشویم؛ چرا که در راه ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) قرار داریم.

وی بینش امامین انقلاب را در یک کلمه خلاصه کرد و آن را شعار آمریکا شیطان بزرگ است و مرگ بر آمریکا دانست.

خاتمی ضمن تمجید از حضور پرشور دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان، تأکید کرد که نسل جدید انقلاب با افتخار این شعار‌ها را تکرار می‌کنند و این ندای آنها از سر بصیرت است نه فقر.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به تاریخ معاصر، خیانت آمریکا به ایران را بیش از ۷۰ سال دانست و اقدام دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی را کاری بسیار خوب و لازم برای مقابله با این لانه فساد خواند.

وی ادامه داد: آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب لحظه‌ای از توطئه دست برنداشته و در جنگ تحمیلی نیز سهم هشت ساله داشته است.

خاتمی افزود: آمریکا در قبال مسائل هسته‌ای و توافقات بین‌المللی ماهیت یک حیوان وحشی را داشت که نه قانون می‌فهمد و نه اخلاق، انش‌آموزان ما این حقیقت را درک کرده‌اند که محکم فریاد می‌زنند مرگ بر آمریکا.

امام‌جمعه موقت تهران با اشاره به کسانی که در فضای مجازی خواهان مذاکره هستند، هشداری جدی داد و گفت: جاده صاف‌کنی مذاکره با این حیوان وحشی، خیانت به خون شهداست، آمریکا با مذاکره به دنبال تسلیم ملت است و این به معنای ذلت ملت عاشورایی است.

وی با استناد به فرهنگ عاشورا و کلام امام سجاد (ع)، همراهی با ولایت را همان داشتن بینش ولایت دانست و تأکید کرد: آنهایی که می‌خواهند جاده صاف‌کن مذاکره باشند، باید بدانند این خلاف سیره عاشورا است، ما اشباه الرجال نیستیم که دل امام (ره) را خون کنیم.

وی ابراز داشت: شعار ما، عمل ما، و بینش ما باید همواره در راستای کلماتی باشد که امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) بار‌ها و بار‌ها تکرار کرده‌اند.