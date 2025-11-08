به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حمیدرضا بهاروند گفت: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری و برهم زدن نظم و امنیت عمومی در بیمارستان ۲۲ بهمن، سریعا ماموران پلیس در صحنه حضور یافتند و موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: متهمان که قبل از حضور ماموران از محل متواری شدند پس از بررسی‌های انجام شده مشخص گردید اشخاصی به هویت معلوم با قدرت نمایی، اخلال در نظم عمومی و درگیری با کادر درمان باعث ایجاد وحشت در بین مردم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تصریح کرد: متهمان کمتر از یک ساعت در یکی از محلات شهرستان شناسایی و پس از تعقیب و گریز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.