امروز در مراسمی، از بیش از هزار و ۱۰۰ دانشجوی جدید دانشگاه پیامنور گیلان، با حضور مسئولان استانی، دانشگاهی و اساتید، در مرکز دانشگاه پیام نور رشت استقبال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیین استقلال و آغاز تحصیل دانشجویان جدید دانشگاه پیام نور گیلان، صبح امروز در سالن اجتماعات مرکز دانشگاه پیام نور رشت با حضور مجید ضماهنی، معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کشور، سعید صادقی، رئیس دانشگاه پیامنور گیلان و جمعی از اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان برگزار شد.
رئیس دانشگاه پیام نور گیلان در این آیین ضمن خیرمقدم به دانشجویان جدید، گفت: دانشگاه پیام نور بهعنوان شبکهای گسترده از آموزش عالی دولتی در سراسر کشور، بستر مناسبی برای تحصیل دانشجویان در مناطق مختلف فراهم کرده است.
سعید صادقی با اشاره به زیرساختهای آموزشی و فناوری این دانشگاه، افزود: امروز دانشگاه پیام نور با بهره گیری از سامانههای الکترونیکی و آموزش مجازی، یکی از پیشگامان تحول دیجیتال در نظام آموزش عالی کشور است و دانشجویان میتوانند با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت، از خدمات علمی بهرهمند شوند.
مجید ضماهنی، معاون اداری و مالی دانشگاه پیامنور کشور هم در این آیین، با اشاره به برنامههای توسعهای این دانشگاه در سطح ملی، از راهبردهای جدید برای ارتقای وضعیت رفاهی و اداری کارکنان و اعضای هیئت علمی خبر داد و افزود: با حمایتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، امسال فوقالعاده ویژهای برای کارکنان و اعضای هیئت علمی وزارت علوم، از جمله دانشگاه پیامنور، در نظر گرفته شده است که به زودی اجرایی خواهد شد.
وی همچنین از طرحهای در دست اجرای دانشگاه برای ارتقای خدمات آموزشی و تجهیز مراکز استانی خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای عدالت آموزشی و گسترش دسترسی به آموزش عالی انجام میشود.