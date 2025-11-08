استاندار کرمانشاه با تأکید بر ظرفیت بالای بخش خدمات و گردشگری در اشتغال‌زایی استان گفت: احیای بافت‌های تاریخی علاوه بر حفظ ارزش‌های فرهنگی، به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق شهری کمک خواهد کرد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در مراسم افتتاح هتل بوتیک آریانا در محله تاریخی فیض‌آباد کرمانشاه اظهار کرد: بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی از اشتغال استان، ظرفیت بالایی برای رونق اقتصادی دارد این در حالی است که ۲۵ درصد اشتغال در بخش کشاورزی و ۲۵ درصد در بخش صنعت است، با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توانیم در حوزه خدمات به‌ویژه گردشگری تحرک قابل‌توجهی ایجاد کنیم.

استاندار کرمانشاه افزود: بخش گردشگری از جمله حوزه‌های زودبازده است که می‌تواند در مدت کوتاهی فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کند و راه‌اندازی یک مجموعه گردشگری در کمتر از یک سال، می‌تواند برای ۲۵ تا ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم فراهم کرده و چند برابر آن را به‌صورت غیرمستقیم فعال کند.

دکتر حبیبی با اشاره به اهمیت احیای بافت تاریخی استان گفت: احیای بافت تاریخی باید به‌صورت جدی دنبال شود و گذر گردشگری و جداره‌سازی بافت‌های تاریخی باید با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری‌ها انجام شود و فرمانداران موظف هستند هماهنگی لازم را برای تسریع در این روند به عمل آورند؛ این طرح‌ها نه تنها ارزش فرهنگی دارند بلکه به رونق اقتصادی و اشتغال مردم منطقه کمک شایانی خواهند کرد.

وی با اشاره به مأموریت‌های سه‌گانه‌ای که برای دستگاه‌های اجرایی استان تعیین شده است، گفت: احیای بافت تاریخی و ساماندهی گذر گردشگری با محوریت فرمانداری و همکاری شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، فعال‌سازی مرکز تحقیق و توسعه گردشگری در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برای پشتیبانی علمی و اجرایی از پروژه‌های گردشگری و شناسایی، بازسازی و احیای خانه‌های تاریخی دارای ظرفیت گردشگری و رفع موانع حقوقی و اجرایی آنها جهت واگذاری و بهره‌برداری از جمله این موارد است.

استاندار کرمانشاه افزود: احیای خانه‌های تاریخی باید به‌عنوان مراکز تحول شهری دیده شود و فعال شدن یک خانه تاریخی سبب رونق کسب‌وکار‌های اطراف، از جمله تاکسی، فروشگاه‌ها و خدمات محلی می‌شود و تحولی پایدار در محدوده شهری ایجاد خواهد کرد.