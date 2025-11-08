‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک کارگاه بلوک‌زنی در شهرستان سوادکوه خبر داد.

وی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر استخراج رمزارز در یکی از کارگاه‌های تولیدی سوادکوه، مأموران با هماهنگی قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی به محل اعزام و ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران افزود: بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش ریالی ماینرهای کشف شده ۴ میلیارد ریال برآورد شده و متهم شناسایی و دستگیر شده است.

سرهنگ خورشاد خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.