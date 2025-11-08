به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، روستا‌ها نقش مهمی در اقتصاد و تولید کالا‌های اساسی کشور را دارند که توجه به زیرساخت‌های اساسی ازجمله آسفالت محور‌های روستایی می‌تواند به عنوان نیروی محرکه هرمنطقه تلقی شود چرا که علاوه بر دسترسی آسان می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های جانبی برای روستائیان باشد.

آسفالت محور روستای علیمخان یکی از محور‌هایی ست که مدت هاست مطالبه مردم این منطقه بوده و علاوه بر عدم دسترسی آسان به مرکز شهر مشکلاتی را برای مردم این منطقه به وجود آورد.

این محور با همکاری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در حال اجراست که باعث رضایتمندی مردم این منطقه شده است.

محمود بامری فرماندار نیمروز گفت: از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۵۸ کیلومتر از جاده‌ها و محور‌های روستایی کار آسفالت آن با اعتباری بالغ بر ۱۰۳ میلیارد تومان انجام شده است که هزینه اعتباری محور روستای علیمخان نیز ۳۵ میلیارد تومان میباشد.