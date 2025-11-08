به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی در نشست هم‌اندیشی انتخابات گفت: هدف اصلی مشارکت مردم است تا در استان مشارکت بالایی را رقم بزنیم بنابراین باید وظیفه شورا‌ها و قانون جدید را بیشتر برای مردم تبیین کنیم.

ولی الله بیاتی با اشاره به اینکه در قانون جدید هیات نظارت بر عملکرد شورا‌ها در نظر گرفته شده که درواقع جایگزین شورای حل اختلاف شده، افزود: مردم باید افراد متخصص در حوزه مدیریت شهری را انتخاب کنند و نسبت به تاثیر تصمیمشان در مدیریت شهری آگاه باشند.

او افزود: طرح جامع مدیریت شهری در مجلس و کمیسون مربوطه در حال بررسی است که به موجب آن شهردار مسئولیت همه خدمات را برعهده دارد امیدواریم در این دوره این طرح به نتیجه برسد.

بیاتی گفت: مردم باید بدانند که مسئولیت شهردار و شورا خیلی فراتر است و در انتخاب آنها باید از ظرفیت افراد متخصص و کاردان استفاده کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی هم با اشاره به اینکه در ابتدا باید مردم نسبت به قانون جدید آگاهی پیدا کنند که این امر وظیفه صداوسیما است، گفت: این دوره از انتخابات به صورت الکترونیکی است به همین سبب مقدمات لازم فراهم شده و باتوجه به اهمیت موضوع باید اطلاع‌رسانی این امر در برنامه‌های صداوسیما قرار گیرد.

قمری با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اهمیت شورا‌ها و نقش آنها گفت: تشویق نخبگان، جوانان و بانوان به عنوان کاندیدا باید مورد توجه باشد تا متخصصان فرهنگی، اجتماعی و حوزه شهری حضور پررنگی داشته باشند.