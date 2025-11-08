به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی اداره گاز شهرستان شوش گفت: به منظور اجرای عملیات گازدار نمودن شبکه‌های جدید، گاز مناطق کوی ابوذر، کوی دانیال، کوی گندم، کوی ۸ هکتاری، کوی زیتون و کوی ویلاپارس در این شهرستان فردا از ساعت ۶:۳۰ لغایت ۲۱:۰۰ روز یکشنبه هیجدهم آبان ماه قطع است.

در این اطلاعیه از مشترکان این مناطق درخواست شده است در زمان قطع گاز از دستکاری کنتور و رگولاتور گاز منازل خودداری نمایند و شیر گاز بعد از کنتور را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز در حالت بسته نگه دارند.