به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری نیا امروز در نشست شورای اداری گلستان گفت: در سفر اخیر رئیس رسانه ملی به گلستان مقرر شد در چارچوب رویداد ایران جان، هفته گلستان ایران بین ۱۵ لغایت ۲۱ آذرماه برگزار گردد.

شکری نیا تاکید کرد: رویداد ایران جان بر اساس سند تحول رسانه ملی و در یک رویکرد خلاقانه با هدف معرفی بهینه ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور برگزار می‌گردد و در این چارچوب استان گلستان به عنوان ششمین استان میزبان این رویداد بزرگ رسانه‌ای خواهد بود.

وی افزود: در شش روز مذکور، ظرفیت همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی داخلی و برون مرزی در اختیار صدا و سیمای گلستان خواهد بود و تمام کشور در این مدت شاهد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گلستان خواهند بود.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: معرفی چهره‌های شاخص استان در بخش‌های مختلف از دیگر فرصت‌های طلایی است که در این هفته مهیا خواهد شد و در این مدت، صنایع، مشاغل و ظرفیت‌های تولیدی استان نیز به خوبی در قاب شبکه‌های سراسری معرفی خواهند شد.

شکری نیا گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب درباره استان گلستان فرمودند، باز آفرینی جایگاه استان به عنوان نگارستان اقوام ایرانی و به عنوان الگوی وحدت امت اسلامی از دیگر اولویت‌های مهم برنامه سازی در این ایام است و تقویت نقش آفرینی مردم و نقش دهی به اقشار مختلف در این ایام در راستای عدالت رسانه‌ای بصورت جدی مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی اعلام کرد: در هفته گلستان ایران هر روز از ۱۲ نقطه استان پخش برنامه‌های زنده با شبکه‌های مختلف برنامه ریزی شده و در این ایام بالغ بر هفت هزار دقیقه برنامه تولیدی و هزاران دقیقه برنامه زنده در قالب‌های مختلف تهیه و آماده پخش خواهد شد.

شکری نیا تاکید کرد: هفته گلستان ایران بهترین فرصت برای نشان دادن خدمات نظام به مردم و تبیین تلاش‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف است و بر این اساس از همه ادارات انتظار داریم از ظرفیت‌های خودشان برای برگزاری مطلوب این هفته استفاده و مردم کشور را با استان آشنا نمایند.