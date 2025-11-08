تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران با پیروزی ۸ بر صفر مقابل بحرین، به جمع هشت تیم برتر مسابقات همبستگی اسلامی راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز این دیدار، تیم دوبل ایران با ترکیب شیما صفایی و ستایش ایلوخانی با عملکردی درخشان و نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۱ و ۱۱ بر ۴، حریف بحرینی خود را شکست داد.

در ادامه، ندا شهسواری با نتیجه ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۲ مقابل بازیکن بحرینی به برتری رسید. در آخرین بازی نیز ستایش ایلوخانی با پیروزی ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۳ دو دست دیگر را برای تیم ایران رقم زد تا نتیجه نهایی ۸ بر صفر به سود ملی‌پوشان کشورمان ثبت شود.

تیم ملی بانوان ایران فردا برای صعود به جمع چهار تیم پایانی رقابت‌ها به میدان می رود.