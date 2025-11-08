تیم نساجی مازندران با پیروزی ۳ بر صفر در دیدار خارج از خانه مقابل شناورسازی قشم، با ۲۷ امتیاز همچنان در صدر جدول لیگ دسته یک فوتبال باقی ماند.

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور با پیروزی در دیدار خارج از خانه مقابل شناورسازی قشم، صدرنشینی خود را در جدول رقابت‌ها تثبیت کرد.

شاگردان فراز کمالوند با گل‌های حسین شنانی در دقیقه ۲۱ و علی نصیری در دقیقه ۸۲ و ۹۳، میزبان خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند تا با کسب ۲۷ امتیاز، جایگاه نخست جدول را حفظ کنند.



در دیگر بازی این هفته، تیم شهرداری نوشهر در چالوس به تساوی یک بر یک با تیم پالایش نفت بندرعباس رضایت داد و با ۹ امتیاز در رده پازندهم جدول جای گرفت.