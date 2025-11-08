

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مجمع محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته نیز حضور داشت که در خاتمه علی نژاد دراین باره گفت:یکی از موضوعات مهم نشست امروز که ابتدا مورد بحث قرار گرفته در خصوص نحوه آماده سازی ریاض برای میزبانی این دوره از رقابت‌ها بود که گزارش جامعی در این باره از سوی کمیته برگزاری بازی‌ها ارائه شد و در ادامه نماینده کمیته هماهنگی مسابقات عنوان داشت برای میزبانی دوره بعدی این بازی‌ها یعنی هفتمین دوره ۳ کشور نامزد شده و مورد برسی قرار گرفتند و در نهایت مالزی به عنوان میزبان انتخاب گردید.

علی نژاد خاطر نشان کرد: سپس ناصر ایمان المجلالی دبیر کل انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی عنوان داشت که خودش از هر سه کشور بازدید کرده و هر سه کشور توانایی میزبانی حتی بیش از یک رویداد را همزمان دارند و از نظر امکاناتی و مدیریتی مشکلی برای میزبانی نداشته ولی از بین سه نامزد که خیلی بهم نزدیک هستند می‌بایست یکی انتخاب می‌شد که در نهایت مالزی انتخاب گردید.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در ادامه گفت: البته در ادامه رئیس کمیته ملی المپیک سودان پیشنهاد داد که هر دو کشور دیگر بعنوان نامزد میزبانی بازی‌ها کماکان ذخیره باقی بمانند تا اگر مالزی بنا بر هر دلیلی نتوانست میزبانی کند یکی از این دو کشور میزبان شود که این پپشنهاد به رای گذاشته شد که در نهایت موافقت گردید.

علی نژاد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم نشست امروز تشکیل یک کمیته اختصاصی برای حمایت از فلسطین مطرح شد اینکه ورزشکاران فلسطینی از نظر امکانات حمایت شوند که اتفاق خوبی بود و سپس کمیسیون انتخابات این انجمن تشکیل و دکتر چو رئیس فدراسیون جهانی تکواندو بعنوان رئیس آن انتخاب گردید تا در پانزدهمین نشست مجمع انتخاباتی انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی که فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده در ریاض برگزار می‌شود انتخابات جدید آن برگزار شود.