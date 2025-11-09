پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از توقیف دو دستگاه کامیون حامل ۴۱۳ رأس دام قاچاق در ازنا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و مایحتاج ضروری مردم،مأموران انتظامی ازنا هنگام کنترل خودروهای عبوری دو دستگاه کامیون حامل دام بدون مجوز حمل بار را توقیف کردند
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: در بازرسی از خودروهای توقیف شده ۴۱۳ راس انواع دام بدون مجوز حمل بار به ارزش ۸۰ ميليارد ریال کشف شد.
وی گفت:در این زمینه دو نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.